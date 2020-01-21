İşte Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar! Başkan Erdoğan 'görünce kanımız dondu' demişti 21.01.2020 14:58

Türkiye, Suriye'de bombalardan kaçanlara kucak açarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasi prim uğruna savaş mağdurlarına "terörist" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı Suriye İdlib'deki gelişmelerden bahsederken "Ekranda o anne ve 6 çocuğunu görünce kanım dondu" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bahseettiği o aileyi A Haber görüntülemişti. İşte bir kampta yaşama tutunmaya çalışan bir anne ve 6 çocuğunun hikayesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İdlib'deki gelişmelerden bahsederken "Ekranda o anne ve 6 çocuğunu görünce kanım dondu" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o aileyi A Haber ekibi İdlib'de görüntüleyip ekranlara taşımıştı.

KILIÇDAROĞLU TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere İdlib'den Türkiye sınırlarına doğru gelenler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "terörist" nitelemesinde bulunmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etmişti.

ERDOĞAN: HANIMLA BERABER KANIMIZ DONDU

Başkan Erdoğan bu sözlerle ilgili, "Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa "Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim" diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza? Türkiye'de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize "Bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz" dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz." sözlerine yer verdi.