AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İdlib'den gelenler teröristtir' açıklamasına A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'daki aşırı sağcıların Türkiye düşmanı ve öfke dilinin aynen kopyalanarak İdlib'deki insanlar için kullanılması üzüntü verici. Türkiye'de belli bir tabanı olan bir partinin genel başkanının bu şekilde Avrupa'daki ırkçıların, aşırı sağcıların dilini kullanarak bir yaklaşım göstermesi malesef bizim içimizde bu düzeyde ırkçı bir yaklaşımın ilk defa dillendirilmesi olarak siyasi tarihimize geçmiştir.'' dedi. İşte Çelik'in Kılıçdaroğlu açıklamaları...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'İdlib'den gelenler teröristtir' sözlerine sert tepki!18.01.2020 17:15
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