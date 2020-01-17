Türkiye, sınırındaki insani drama sessiz kalmayarak bombalardan kaçan çoluk çocuk birçok savaş mağduruna kucak açtı, tarih boyunca olduğu gibi mazlumların umudu oldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kara propagandalarına bu kez Suriye üzerinden devam etti. Büyük bir vicdansızlık örneği sergileyen Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelecek olanlar teröristtir" dedi.
ERDOĞAN CUMA ÇIKIŞI KONUŞTU
Bugün İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın da gündeminde İdlib vardı.
Erdoğan, "Rejimin ateşkese uymadığının açık bir ispatıdır. Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Kılıçdaroğlu'nun "İdlib'den gelenler teröristtir" şeklindeki vicdandan yoksun açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar,"Bunlarda vicdan olsa HDP ile el ele olmazdı" yorumunda bulundu.
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