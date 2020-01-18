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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 16:21

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'na tepkisi

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "'den gelenler teröristtir" diyen hakkında "Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun . Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?" dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İdlib tepkisi

Türkiye, sınırındaki insani drama sessiz kalmayarak bombalardan kaçan çoluk çocuk birçok savaş mağduruna kucak açtı, tarih boyunca olduğu gibi mazlumların umudu oldu.

lideri Kemal ise kara propagandalarına bu kez Suriye üzerinden devam etti. Büyük bir vicdansızlık örneği sergileyen Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelecek olanlar teröristtir" dedi.





ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Başkan , Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da vardı. İşte Erdoğan'ın o ifadeleri:

ÜLKEMİZİN LİBYA'DA NE İŞİ VARLA AKDENİZ'DE NE İŞİ VAR DİYE SORMAK AYNI ŞEYDİR
Ülkemizin Libya'da ne işi varla 'de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'ya gidiyorum. bunu da görmezsin.

Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esed'le her türlü flörtü yapmaya devam et.

Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?

Türkiye Akdeniz'deki hakları teslim edilene kadar Libya'da olmayı sürdürecektir. Ne diyor biz Atatürk'ün partisiyiz, geç o işi geç, kimlere anlatıyorsun. Kabrinden kalksa bu ülkede size yaşam hakkı tanımayacağını biliyorum.

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