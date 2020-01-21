"Cani miyim?" demişti... Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili çocukluk arkadaşı çıktı 21.01.2020 12:28

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Kemal Büyükdeniz cinayeti kan dondurdu. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz ile Hüseyin Kasnakçı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine düşmüştü. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın canlı yayında Hüseyin Kasnakçı'yı soruları ile köşeye sıkıştırması üzerine sergilediği tavırlar dikkat çekti. Verdiği yanıtların çelişmesi ile harekete geçen emniyet, Hüseyin Kasnakçı ve aileden 6 kişiyi gözaltına aldı. Kasnakçı'nın korkunç cinayeti itiraf etmesiyle Müge Anlı sayesinde bir cinayet daha gün yüzüne çıktı.

Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in ölümünden 2 gün önce çocukluk arkadaşı Hüseyin Kasnakçı ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında ısrarla "Ben öldürmedim, cani miyim ben?" diyen Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz'i öldürdüğünü itiraf etti. Tecrübeli sunucu Müge Anlı, programda kendini savunan adamı soruları ile köşeye sıkıştırdı. Öyle ki korkusu zaman zaman tavırlarına yansıdı... Emniyet, canlı yayındaki ifade sonrasında harekete geçti ve Hüseyin Kasnakçı ile aileden 6 kişi gözaltına alındı. Kasnakçı'nın korkunç cinayeti itiraf etmesiyle Müge Anlı sayesinde bir cinayet daha gün yüzüne çıktı.