Eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın ABD ve İsrail aşkı ortaya çıktı! Türkiye'ye kumpas için ABD'ye rapor hazırlamış 21.01.2020 14:47

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuplarla, dönemin kritik isimlerini FETÖ'ye fişlediği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkçeye tercüme edilen ve şüpheli Enver Altaylı’nın "öz geçmişi" olan metinde şüphelinin “Enver Altaylı, Türk, Amerikan ve İsrail dostluğuna inanmaktadır; kanaatince bu tarafların çıkarları çatışmamakta ve Türkiye’nin jeopolitikası, Amerika ve İsrail’le işbirliğini zaruri kılmaktadır.” şeklinde kendisini anlattığı kısım dikkat çekiyor.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuplar da yer aldı. Mektuplar Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirildi.

BAŞBUĞ'UN FETÖ'YE OLUMSUZ BAKTIĞI BİLGİSİNİ ÖRGÜTE VERMİŞ

Altaylı, 2008 tarihli mektupta dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'ye olumsuz baktığı bilgisini örgüte veriyor. Ayrıca Başbuğ'un örgüte yakın oldukları gerekçesiyle 7 generali izlemeye aldığını örgüte sızdırıyor.





"KOZİNOĞLU'NUN MİT'İN BAŞINA GEÇMESİ FELAKET" YORUMU

Altaylı'nın FETÖ'ye yazdığı diğer bir mektup da eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu hakkında. O mektupta Kozinoğlu'nun Özbekistan'daki FETÖ okullarını kapattırdığı ve MİT'in başına geçmesinin FETÖ için felaket olacağı yorumu yapılıyor. Aynı dönemde MİT'in FETÖ bağlantılı 20 çalışanını izlemeye aldığı belirtiliyor.

İddianamede Enver Altaylı'nın cep telefonu ve banka kayıtlarından, çok sayıda FETÖ mensubu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında kaset kumpas soruşturmalarında adı geçen firari FETÖ'cü İbrahim Faruk Bayındır da var.



ÖZEL RAPOR HAZIRLAMIŞ: BU SÜREÇ ABD'Yİ KAYGILANDIRMALI

İddianamede yer alan bir dokümanın giriş kısmında; Türkiye'nin son zamanlardaki yaşadığı olayları geçmişle ilişkilendirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ancak Erdoğan ve AKP, Atatürk ve modern Türk devleti ile ilişkili tüm değerleri sorgulayarak sistematik olarak bu mirası zayıflatmaya çalışıyor." şeklinde bir cümle kullanarak bundan dolayı ülkenin "…istikrarsızlık kaynağı olma riskiyle karşı karşıya bırakan bu sürecin ABD'yi kaygılandırması gerektiği kanaatindeyim." şeklinde ifadelerin yer aldığı, raporun bu haliyle şüpheli Enver Altaylı tarafından ABD makamlarına hazırlanmış olduğu ortaya çıktı.



TÜRKİYE'Yİ TERÖR DESTEKÇİSİ GİBİ GÖSTERDİ!

Yine aynı raporda "Erdoğan'ın takiyye stratejisini benimsediği kanaatine vardım." şeklinde ifadeler kullanan şüpheli Enver Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı takiyyeci olarak nitelendirdiği görüldü.



Şüpheli Enver Altaylı'nın ABD'deki muhataplarına hitaben hazırladığı raporun bu bölümünde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra alınan OHAL kararını "kisve" olarak nitelendirdiği, bu vesile ile "…Türkiye'nin demokratik kurumlarına sistematik olarak saldırdı." şeklinde raporlama yaptığı ortaya çıktı.



FETÖ YALANLARI RAPORDA!

Medyaya baskı yapıldığı, yargı alanındaki FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden ihraç olan şahısları tarafsız yargı mensupları olarak gösterdiği, Millet Vekilleri ve vatandaşların keyfi gözaltı işlemlerine maruz kaldığı, siyasi partilerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktıklarının ama bu siyasi partilerin kendilerini tehdit altında hissettiklerinin raporun bu bölümünde belirtildiği görüldü.



Yine iddianameye konu olan raporda, Türkiye'nin El-Kaide, El-Nusra, İŞİD gibi terör örgütlerinin Suriye'de ki operasyonlarda Türkiye'yi "…lojistik destek merkezi olarak kullandı.", "Gizli devlet himayesinin yanı sıra Selefi radikal İslamcılara karşı da halk arasında sempati kaygı verici düzeyde artış gösterdi. Bu arada Erdoğan son olarak, radikal İslamcılardan oluşan silahlı militanları himayesine almaya başladı." şeklinde ifadelerin bulunduğu görüldü.









"TÜRKİYE'YE BASKI YAPILSIN"

Şüpheli Enver Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda terör destekçisi bir devletmiş gibi gösterme amacı güden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve destekçisi tüm kurumların söylemlerine kaynaklık eden ve bu minvalde dezenformatif amaç taşıdığı, yine aynı raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ve bu örgütü uluslararası alanda himaye eden kuruluş ve yapıların dezenformasyon amaçlı söylemlerine uygun şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne uluslararası alanda baskı yapılmasını sağlamaya yönelik asılsız değerlendirmelerde bulunulduğu anlaşıldı.



"MÜTTEFİKLİK ABD GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazılan raporda, Türkiye'nin ABD için etkili müttefiklik durumunu muhafaza etmesi gerektiğini, bu durumun ABD güvenliği için önem arz ettiğini, bu yakınlığa zarar verecek unsurları ortadan kaldıracak tedbirler geliştirilmesi gerektiği, bu minvalde Türkiye'de ABD karşıtlığının körüklenmesini izlemeye husumeti körükleyen tarafları açığa çıkararak veya itibarını sarsarak uygun bilgi harekâtı ile karşılık vermeye yönelik çalışmaların bulunduğu, bu haliyle ABD karşıtı kişilerin tespit edilerek itibarının yok edilmeye çalışılmasının, geçmiş dönemlerde FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerinin yapmış olduğu kumpaslarla birebir örtüştüğü görüldü.



17-25 ARALIK BENZERİ KUMPAS!

Yine raporda "İstihbarat kaynaklarını Erdoğan'a ve yakın çevresine ait varlıkları ve yasa dışı gelir akışını tespite yönlendirme Kara para aklamaya karşı önlemler alma ve bu önlemleri Erdoğan ile ABD arasında ortaklık potansiyeli büyümesi koşuluyla kullanmama" yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu, şüpheli Enver ALTAYLI tarafından hazırlanan raporun bu bölümünde, 17/25 Aralık 2013 olaylarına benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çevresine yönelik bir komplo hazırlığı tavsiyesinde bulunulduğu ortaya çıktı.







ABD VE İSRAİL DOSTU ÇIKTI!

Enver Altaylı'nın öz geçmişi olduğu görülen metinde şüphelinin "Enver Altaylı, Türk, Amerikan ve İsrail dostluğuna inanmaktadır; kanaatince bu tarafların çıkarları çatışmamakta ve Türkiye'nin jeopolitikası, Amerika ve İsrail'le işbirliğini zaruri kılmaktadır." şeklinde kendisini anlattığı kısım olduğu görüldü.



"ERDOĞAN YAKIN TAKİBİMDE"

Enver Altaylı'nın "Kendi istihbarat kaynaklarım vasıtasıyla yakın takibimde olan Erdoğan'ın …" ifadesiyle şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hakkında kendi imkanları ile istihbarı bilgiler topladığını beyan ettiği görüldü.



ABD MANDASI TARAFTARI ÇIKTI!

Şüpheli Enver Altaylı'nın bir yazısında Türkiye Cumhuriyeti için "Amerikan mandasını bağımsızlığının teminatı olarak gördüğünü" ifade ettiği cümleler dikkat çekiyor.







DARBECİ GÜLEN'E "MUHTEREM EFENDİM" DİYE HİTAP EDİYOR!

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazılan mektubun başlık kısmında FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" şeklinde hitap ettiği, bu ifade tarzının örgüt üye/yöneticilerinin liderleri Fetullah Gülen'e hitaben kullandıkları hitap şekliyle bire bir aynı olduğu görüldü.



ÖRGÜTE TARAFTAR KAZANDIRMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli Enver ALTAYLI'nın muhatabı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektupta "Kötüler, peşin hükümlüler, ard niyetliler elbette yalan ve iftiralarını devam ettireceklerdir." diyerek FETÖ/PDY Terör Örgütünün koruma yoluna gittiği, hazırlanacak bu rapor ile kötü ve art niyetli kişilerin "aydınlatılmış ve hizmet kervanına katılmış olacaktır." şeklinde ifade ederek FETÖ/PDY Terör Örgütüne taraftar kazandırmayı amaçladığı ortaya çıktı.







ERGENEKON HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mektubun sonuç bölümü olan "Ergenekon Davası Üzerine Bazı Düşünceler:" kısmında Ergenekon davası sanıklarının Rus istihbarat yetkilileri ile ilişkilendirilip özellikle dikkat çekici kısım "Ortada Rus istihbarat teşkilatı tarafından manipule edilen bir darbe teşebbüsü vardır." geçmişte işlenen Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili olarak tırnak içinde verilen "Necip Hablemitoğlu cinayetinin akabinde temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim." gibi mektubun yazıldığı tarihteki gündeme ait FETÖ/PDY Terör Örgütü liderine bilgiler verdiği, görüldü.



ÖRGÜTÜN 2 NUMARASI İLE YAKIN TEMAS

Yine aynı mektupta şüpheli Enver Altaylı'nın daha önce alınan ifadesinde belirttiğinin aksine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü 2 numarası olarak bilinen Mustafa ÖZCAN ile Orta Asya faaliyetleri yürüttüğü ve yakın temas içerisinde bulunduğu görüldü.







ELEBAŞINA BAĞLILIĞINI BÖYLE ANLATTI

Yine şüpheli Enver ALTAYLI'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü liderine hitaben yazmış olduğu mektubunun sonunda "Muhterem Efendim, lütfen bizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Burada şu hususu tekrar ifade etmek isterim. Gönlümde Zatı Alilerinize karşı garazsız ve coşkun bir sevgi kaynaması var. Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…." Örgüt liderine "Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…. " şeklinde kullandığı ifadeler ile örgüt liderine bağlılığını dile getirdiği görüldü.



"BU BİR FELAKET OLUR"

İddianamede yer alan belgede yer alan metinde şüpheli Enver ALTAYLI'nın Kaşif KOZİNOĞLU'nun Ergenekon konusunda istihbarata bilgi verdiğini ve yönlendirme yaptığını, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde MİT müsteşarı veya müsteşar yardımcısı olmaya çalıştığını, o da olmaz ise operasyon daire başkanı olmak için çaba harcadığından bahsettikten sonra Kaşif KOZİNOĞLU'nun böyle bir göreve gelmesinin "…Eğer böyle bir şey olursa , Allah memleketi, Devleti, Fethullah Hoca Efendiyi, Cemaatin Önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur." şeklinde muhatabını yönlendirmeye çalıştığı görüldü.





MEKTUBUNDA ÖRGÜTTEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Şüpheli Enver ALTAYLI tarafından yazılan mektubun başlık kısmında FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" şeklinde hitap eden FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının hitap şekliyle birebir aynı olduğu görüldü.



Mektup içeriğinde "Haddimi aşmak istemiyorum, affınızı istirham ediyorum." diyerek özür mahiyetinde FETÖ/PDY Terör Örgütünün yaptığı sözde hizmete karşı düşmanlar olduğunu "…bunlar hizmet yolunun basmakları." diyerek örgütten övgüyle söz ettiği ortaya çıktı.



"MİT EN KISA ZAMANDA REVİZE EDİLMELİ"

Şüphelinin, "Hizmet kervanınızda benim de payım olursa bu da Rabbimin bana bir büyük lütfu olacaktır." diyerek FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile birlikte hareket etme iradesi ortaya koyduğu anlaşıldı.



Şüpheli Enver ALTAYLI'nın örgüt lideri Fetullah Gülen'e hitaben yazmış olduğu yazı metninde "MİT'in en kısa zamanda revize edilmesi, yeniden yapılandırılması gerekir." şeklinde ifadeye rastlandığı görüldü.





35 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede Enver Altaylı hakkında terör örgütü yöneticiliği ve casusluk suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner'in de aynı suçlardan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.