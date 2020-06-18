İstanbul'da bir çevre felaketi daha! Dragos sahilinde denizin rengi değişti!

18.06.2020 12:42

Haliç, Riva ve Küçükçekmece Gölü'ndeki çevre facialarının ardından şimdi de İstanbul Kartal’daki Dragos sahilinde denizin rengi değişti. A Haber, sahildeki çevre kirliliğini yerinde görüntüledi. Sahilde koku nedeniyle nefes almanın güçleştiği görüldü.

İstanbul'da Haliç, Riva ve Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan renk değişikliği ve çevre kirliliği son günlerin en çok konuşulan konularından olmuştu. Bu kez Dragos sahilinde denizin rengi çamura döndü. Deniz üzerinde çeşitli çöp ve atıkların yüzdüğü görüldü. İçler acısı görüntü, A Haber canlı yayınında ekrana getirildi.



AĞIR KOKU YAYILDI

Normalde insanların temiz hava almak için geldiği sahilde çevre kirliliği nedeniyle ağır koku yayılmaya başladı. Sahilde, koku nedeniyle nefes almanın güçleştiği görüldü.