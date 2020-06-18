CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Ancak vaatlerinden hiçbirini gerçekleştirmedi. Vatandaşa hizmet değil çöp getirdi! AK Parti döneminde temizlenen Haliç'ten pis kokular yükseldi. İstanbul'a içme suyu sağlanan Beykoz'daki Elmalı Barajı'nda oluşan görüntü ise "Bu kadarına pes" dedirtti. Barajın üzerinin yeşil renge bürünmesi herkesi tedirgin etti. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden İmamoğlu'na tepki gösterdi: Her şey güzel değil çöp oldu!
ELMALI BARAJI
HALİÇ
CHP döneminde Haliç'in rengi değişti. İstanbul Boğazı ise çöp içinde kaldı.
SARIYER
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yakında İstanbul'da kolera salgını başlar.
CHP'li belediyeler destan yazıyor. İstanbul pisliğe battı.
Her şey çok güzel olacak derken, her şeyi batırdılar.
Keşke sadece Haliç olsaydı. Bu da mı algı İBB?
Burası İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı. Rezalet!
1 senede İstanbul'u ne hale getirdiler.
Elmalı Barajı, sahiller, göller... Her yer kirleniyor. Bu zamana kadar hiçbir şey güzel olmadı.
İstanbul'da sular günlerdir klorlu akıyor. Demek ki sebebi buymuş.
Ah İstanbul ah... Sen bunları hak etmedin.
Sarıyer sahili çöp içinde. Haliç desen malum. Şimdi de Elmalı Barajı. İşte CHP belediyeciliği.
ELMALI BARAJI
HALİÇ
CHP döneminde Haliç'in rengi değişti. İstanbul Boğazı ise çöp içinde kaldı.
SARIYER
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yakında İstanbul'da kolera salgını başlar.
CHP'li belediyeler destan yazıyor. İstanbul pisliğe battı.
Her şey çok güzel olacak derken, her şeyi batırdılar.
Keşke sadece Haliç olsaydı. Bu da mı algı İBB?
Burası İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı. Rezalet!
1 senede İstanbul'u ne hale getirdiler.
Elmalı Barajı, sahiller, göller... Her yer kirleniyor. Bu zamana kadar hiçbir şey güzel olmadı.
İstanbul'da sular günlerdir klorlu akıyor. Demek ki sebebi buymuş.
Ah İstanbul ah... Sen bunları hak etmedin.
Sarıyer sahili çöp içinde. Haliç desen malum. Şimdi de Elmalı Barajı. İşte CHP belediyeciliği.