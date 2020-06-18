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    • 18.06.2020 Gazete
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    ’li yönetiminde karardı 'nı pislik kapladı

    ’li , tarihi şehrin tadını kaçırdı. Yıllardır temiz olan karardı. Şimdi de kentin içme su kaynağı ’nı pislik kapladı. Vatandaş isyan etti: HIçbır şey güzel olmadı.

    'Su' hale bak!
    CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Ancak vaatlerinden hiçbirini gerçekleştirmedi. Vatandaşa hizmet değil çöp getirdi! AK Parti döneminde temizlenen 'ten pis kokular yükseldi. İstanbul'a içme suyu sağlanan Beykoz'daki 'nda oluşan görüntü ise "Bu kadarına pes" dedirtti. Barajın üzerinin yeşil renge bürünmesi herkesi tedirgin etti. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden İmamoğlu'na tepki gösterdi: Her şey güzel değil çöp oldu!



    ELMALI BARAJI



    HALİÇ

    döneminde Haliç'in rengi değişti. ise çöp içinde kaldı.



    SARIYER

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Yakında İstanbul'da kolera salgını başlar.
    CHP'li belediyeler destan yazıyor. İstanbul pisliğe battı.
    Her şey çok güzel olacak derken, her şeyi batırdılar.
    Keşke sadece Haliç olsaydı. Bu da mı algı ?
    Burası İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı. Rezalet!
    1 senede İstanbul'u ne hale getirdiler.
    Elmalı Barajı, sahiller, göller... Her yer kirleniyor. Bu zamana kadar hiçbir şey güzel olmadı.
    İstanbul'da sular günlerdir klorlu akıyor. Demek ki sebebi buymuş.
    Ah İstanbul ah... Sen bunları hak etmedin.
    Sarıyer sahili çöp içinde. Haliç desen malum. Şimdi de Elmalı Barajı. İşte CHP belediyeciliği.

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