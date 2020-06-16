26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

* Acilen çalışma yapılmalı. Haliç hepimizin malı. Haliç'i kirletemezsiniz, can gibi korumanız lazım.

BAKANLIK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı. İlk incelemesi yapılan numuneler bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti. (Sabah)