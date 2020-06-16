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    26 yıl önce 'i temizleyen Prof. Dr. ’ten flaş uyarı

    yönetimine 'li 'nun geçmesinin ardından 'in 90'lı yıllardaki haline dönmesi büyük tepki topladı. CHP'li İmamoğlu sorunu çözmek için hamle yapmayınca devreye Çevre ve girdi. Haliç'teki kirlilik için ne yapacağı merakla beklenen İBB'ye 26 yıl önce burayı yok olmaktan kurtaran Prof. Dr. Öztürk'ten uyarı geldi. Öztürk, "Sürekli konuşuluyor ama bilimsel çalışma yapılmıyor. Haliç'i kirletemezsiniz, can gibi korumanız lazım. Acil harekete geçmelisiniz" ifadelerini kullandı.

    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    İstanbul'un Altınboynuzu Haliç'te iç burkan kirlilik görüntülerin yaşanmasının ardından İBB'nin atacağı adımları tüm Türkiye merakla bekliyor. 26 yıl önce kirlilik ve koku nedeniyle beton dökülerek kapatılması tavsiye edilen Haliç'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde bilimsel tekniklerle yok olmaktan kurtaran en önemli isimlerden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, konuştu.
    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    Haliç'in çamur üretebilen bir yer olması nedeniyle sürekli özel bir teknikle taranması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, "Haliç bir koydur, sürekli temizlenmesi gerekiyor. Son günlerde yaşanan değişim, taramadan dolayı mı oluştu? Bunun acilen tespit edilmesi lazım.

    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    Bunun acilen yapılması lazım. Alınır numuneler çalışmalar yapılır, bu renk, bu kirlilik bundan dolayı oluştu denilir. Ya da atıksu geliyor mu ona bakılır. Eğer bu aylarda planktonlar oluşuyor deniliyorsa, planktonların oluştuğu ve oluşmadığı yerlerden numuneler yapılır. Analizler yapılır.

    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    Bu şeffaf şekilde güvenli yapılır. Buna göre Haliç'in durumunun sebebi konulur. Sürekli konuşuluyor ama bilimsel çalışma yapılmıyor. Ben profesörleri de dinliyorum, kısmen doğru konuşuyor ama birçok noktada yanlış şeyler söylüyor. Elinde veri olmadan yorum yapıyor. Acilen veri toplanması lazım. Şu anda son durumla ilgili hiçbir veri yok" dedi.
    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    Öztürk Haliç'in geçmişten bugüne yapılan ve yapılması gereken çalışmaları şöyle anlattı:

    * Haliç lağım kokuyordu. Koku kötü ve insan sağlığına zarar veren bir kokuydu. Hollanda ve Danimarka'ya gittik. Haliç'in dibindeki çamurun karakterizasyonunu belirledik.
    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    * Haliç'in çamurunu oynatmadan, fazla hareket ettirmeden taranması gerekiyordu. Bu çamuru nerede depolayacağımızı belirledik. Bugün Vialand olan yere biz çamur barajı yaptık. Üç tane tarama makinasıyla taramalar yapıldı. 3.5 km uzağa çamur pompalarla basıldı. 450 milyon metreküpün üzerinde çamur taradık. Pompayla giden su Haliç'e geri geldi, çamur orada kaldı. Temizledik ama oksijen yoktu Haliç'te. Boğaz'dan gelen suyun Valide Sultan dubaları tarafından engellendiğini gördük. 7-8 yıl bakımda kaldı. Dubaları çevirdik. Havalandırmaya başladık. Atıksu kolektörleri yapıldı.
    26 yıl önce Haliç'i temizleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten flaş uyarı

    * Acilen çalışma yapılmalı. Haliç hepimizin malı. Haliç'i kirletemezsiniz, can gibi korumanız lazım.

    BAKANLIK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALDI
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı. İlk incelemesi yapılan numuneler bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti. (Sabah)
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