İş Bankası'na CHP'den atanan üyeler kimler?

18.06.2020 12:59

İş Bankası’ndan yüzde 28’lik bir paya sahip olan CHP, bu ortaklığa 4 yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip. Peki bu üyeler kimler? CHP’nin yaptığı atamalarla kazanılan milyonlarca lira hangi sıfatla, kimin çocuklarının cebine gidiyor?

Cumhuriyet Hak Partisi'nin İş Bankası'nda yüzde 28'lik bir payı var ve bu ortak sayesinde banka yönetimine 4 üye atabiliyor. Hintli Müslümanların yardımıyla kurulan İş Bankası'na CHP'den yapılan atamalarda iki 'üst düzey partililerin çocukları' dikkat çekiyor. Öyle ki atananlardan kimi lise mezunu kimisi ise babadan şanslı.



"HUZUR HAKKI"

Maaşı 5 basamaklı rakamlardan başlayan bu üyelerin yıllık "huzur hakkı" da var. Öyle ki maaş haricinde CHP'li üyelerin cebine giren yıllık huzur hakkı 1 milyon TL'nin üzerinde.



BABADAN ŞANSLI OLAN BU ÜYELER KİMLER?

Onların başında Ulaş Moğultay geliyor. CHP tarafından İş Bankası'na atanan Ulaş Moğultay'ın babası Mehmet Moğultay hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi hem de yakın arkadaşı. Ayrıca baba Moğultay, 87'de girdiği Türkiye Büyük millet Meclisi'nde (TBMM) 3 dönem vekillik yaptı. Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi görevlerde bulunan baba Moğultay, görev süresince skandal sözlerle de gündeme gelmişti.

Hakim ve savcı kadroları ile ilgili kurduğu cümleler hala hafızalardaki tazeliğini de koruyor. Moğultay "Bu kadroları örgütüme vermeyeceğim de milliyetçilere mi verseydim" sözü ile zihinlere kazınmıştı.

Diğer bir isim ise lise mezunu Kemal Meral! O da CHP'ye atanan babadan şanslı isimlerden biri… İş Bankası yönetim kurulunda koltuğuna oturduğunda henüz açık öğretim fakültesi öğrencisiydi. Babası ise hem sendika camiasının hem de siyasetin önde gelen isimlerinden biri olan Bayram Meral idi.



HALK BANKASI'NIN BATIK KREDİ VERDİĞİ ŞİRKETLERDEN GAZALA AŞ...

Kemal Meral'in adı Ankara'da bir iş hanında esnafı dövmesi olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırması ve Halk Bankası'nın batık kredi verdiği şirketlerden Gazala AŞ'nin ortakları arasında olması gibi olaylarla gündeme gelmişti.



İŞ BANKASI'NDA "CHP SÖMÜRÜSÜ"

Baba Bayram Meral, 2002'de CHP kadrolarına katıldı ancak sendikadan aldığı maaşı uzun süre bırakmadı. Ve oğluna verilen görevi "Şimdi Türkiye'de kim hısımı akrabasını işe doldurmuyor ki" sözleriyle savunmuştu. Kendisi sendika ile yollarını ayırdı ancak bu kez de danışmanlık kadrosuna oğlunu getirerek paranın yine meral ailesinde kalmasını sağladı. Ve bir diğer üye Ali Sözen… 'Ağabey' kadrosundan İş Bankası'nın tepesinde yerini aldı.

Adı İSKİ yolsuzluğuyla anılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından CHP'li Nurettin Sözen'in desteğiyle siyasette hızla yükseldi. CHP'li Murat Karayalçın'dan, Müslim Sarı'ya, Adnan Keskin'den Enis Tütüncü'ye, Cevdet Selvi'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kadar Partililer İş Bankası'nın zirvesinde yerini aldı.



ADNAN MENDERES VE İŞ BANKASI...

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Talimatıyla Hazine'ye aktarılan ancak darbe ile görevden indirilmesinin ardından "27 Mayısçılar" tarafından geri verilen yüzde 28'lik hisse günümüzde CHP uhdesinde. Ve İş Bankası şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden atanacak babadan şanslı yeni üyelerini bekliyor.