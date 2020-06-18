BU KOKU BİZİ YEDİ BİTİRDİ

Küçüksu deresinin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, "Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak boğaz ile birleşen kısıma kadar böyle, burada temizlik diye bir şey olmuyor.