CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı! 20.11.2019 00:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklarına tam gaz devam ediyor. EYT ile ilgili siyasi rant için çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu geçmişte, ''Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil'' demişti.