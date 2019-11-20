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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!

20.11.2019 00:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklarına tam gaz devam ediyor. EYT ile ilgili siyasi rant için çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu geçmişte, ''Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil'' demişti.


YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

ÇOCUKKEN BİZE YALAN SÖYLEMENİN NE KADAR KÖTÜ, YÜZ KIZARTICI, UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ÖĞRETTİLER. YALAN SÖYLEYENİN YÜZÜ KIZARIRDI, UTANMAYI BİLİRLERDİ, ŞİMDİ KK SAYESİNDE O KADAR SIRADANLAŞTI Kİ, KÜÇÜK ÇOCUKLAR BU YÜZDEN YALANIN NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU BİLMİYORLAR. O YÜZDEN TOPLUMDA ÇÜRÜMÜŞLÜK, AHLAKSIZLIK, DEJENERASYON HIZLA YAYILMAYA BAŞLADI. ALLAH SONUMUZU HAYIRLI KILSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 20.11.2019 10:07
ihsan ihsan

ke mal densizin biri

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 20.11.2019 09:10
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