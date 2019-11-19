Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söylemişti. EYT hakkında bugün bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte EYT'de son durum...

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." şeklinde konuştu.