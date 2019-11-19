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  • 19.11.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 21:43

Son dakika: hakkında yeni açıklama geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu hakkında son derece önemli açıklamayı cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Bugün Devlet Bahçeli de hakkında açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri merakla takip edilenler Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum nedir sorusuna yanıt ararken bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte son gelişmeler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söylemişti. EYT hakkında bugün bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte EYT'de son durum...

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." şeklinde konuştu.

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