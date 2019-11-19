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Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

19.11.2019 22:54

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentteki 30 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon, bin 720 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.


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