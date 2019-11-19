Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentteki 30 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon, bin 720 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!19.11.2019 22:54
- Başkan Erdoğan'dan "Ata Tohumu" açıklaması |Video
- Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında tedbir kararı alındı
- Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden böyle indirdi
- Başkan Erdoğan'dan "Kasım ayında fidan mı dikilir" diyen CHP'lilere: Herkesin ufku denizi kadardır
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu
- Meteoroloji'den 5 ile son dakika yağış uyarısı
- CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kaçak villası ortaya çıktı!
- Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak geliyor
- Bayburt'ta bir evde yangın! 2'si çocuk 1 engelli vatandaş hayatını kaybetti
- Takvim yazarı Zafer Şahin'den "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına çarpıcı yorum
- Şenol Güneş: Bizim hedefimiz 2022 Dünya Kupası
- Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.