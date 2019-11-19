MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumuyla ilgili "Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik... Herkes zamanında emekli olsun. Biz bunu yapmayacağız. Milletimin zararına olan hiçbir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum." açıklamasını yapmıştı.