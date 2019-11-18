AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Çelik, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in EYT hakkındaki açıklamaları:

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen EYT ile ilgili son noktayı cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde koymuştu.

Başkan Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." demişti.