CANLI YAYIN
Geri
Isparta'da trafik kazası: Hatice Özbarlas hayatını kaybetti

Isparta'da trafik kazası: Hatice Özbarlas hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Hatice Özbarlas (83) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü mevkisinde meydana geldi. M.T. (49) yönetimindeki 67 ACY 395 plakalı otomobil ile F.Ç. (61) idaresindeki 32 ACJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden F.Ç. ile otomobildeki yolcular U.K. (59), E.K. (22), Hatice Özbarlas ve G.K.(55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Özbarlas, hastanede hayatını kaybetti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Virajı alamayan taksi takla attı: Anne ve oğlu yaralandı
Virajı alamayan taksi takla attı: Anne ve oğlu yaralandı
Bursa'da feci cinayet: Sanal alemdeki husumet sokakta can aldı
Bursa'da feci cinayet: Sanal alemdeki husumet sokakta can aldı
Trabzon'da feci iş kazası: Elektrik akımına kapılan genç işçi öldü
Trabzon'da feci iş kazası: Elektrik akımına kapılan genç işçi öldü
Eyüpsultan'da sokakta silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı!
Eyüpsultan'da sokakta silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle