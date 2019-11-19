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  • 19.11.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 14:20

19 Kasım ’de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? açıklaması

yasası tüm Türkiye'nin gündemine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan "Seçim kaybetsek de yokum" demişti. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada özellikle devlete yük getireceği gerekçesi ile EYT konusunda bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmişti. Son olarak 'den EYT açıklaması geldi. lideri Devlet Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararını destekliyoruz'' dedi. Peki 19 Kasım EYT’de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? açıklaması detayları sayfamızda

EYT’de son durum nedir? Son dakika açıklaması...

Uzun süre gündemden düşmeyen EYT konusunda son durum ne oldu ? EYT yasası Meclisten çıkacak mı ? İşte EYT ile ilgili merak edilenler. Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararını destekliyoruz'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Detaylar takvim.com.tr'de

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BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Başkan Erdoğan açıklamasında "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın.

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