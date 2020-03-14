Alman gazeteci Hörstel’den flaş koronavirüs açıklaması: Küresel bir oyun ile karşı karşıyayız

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aştı. Virüs dünyada sosyal hayatı tehdit ederken ekonomik boyutu da yeni tartışmalara konu oluyor. Alman gazeteci Christoph Hörstel A Haber’de yayınlanan ‘Yazboz’ programına virüsün dünyadaki etkileriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün yalan, ihanet ve yolsuzlukla alakası var mı diye düşündüğünü söyleyen Hörstel, “Küresel bir oyun ile karşı karşıyayız.” dedi.
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