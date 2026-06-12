SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne ''Yolsuzluk'' operasyonu

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 08:46

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK OPERASYONU: BAŞKAN BALCIOĞLU GÖZALTINDA!

İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarına göre, toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şu ana kadar bu kişilerden 17'si emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Belediye Binasında Aramalar Yapılıyor

Soruşturma kapsamında belediye binasında polis ekipleri tarafından arama ve inceleme çalışmaları sürdürülüyor. Operasyonun en dikkat çeken yanı ise, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunmasıdır.

İş İnsanları da Gözaltında

Soruşturma sadece belediye ile sınırlı kalmadı; operasyon dahilinde çeşitli iş insanları da gözaltına alındı. Ekipler, soruşturmaya konu olan iş insanlarının evraklarına ve çeşitli materyallerine el koyarak incelemeye başladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere sevk ediliyor.