Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi 15.03.2020 00:07

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Yeni vaka ile Türkiye'de görülen koronavirüs vaka 6'ya yükseldi. Koca, sağlık taramasından geçmenin yeterli olmadığını dile getirerek, "Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.



14 KURALINA UYMANIZI İSTİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı.



ZİYARETÇİ KABUL ETMEYİN

Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.