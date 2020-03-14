Koronavirüse yakalanan doktor Chen tedavi sürecini gün gün paylaşıyor: Bol bol su için

İspanya'da hastalarını tedavi ederken koronavirüse yakalanan doktor Chen, karantina altındaki evinden gün gün yaşadıklarını paylaşıyor. Akciğerlerinin ultrasonlarını dahi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran doktor, vatandaşları bol bol su içmeleri konusunda da uyardı.
Koronavirüse yakalanan doktor Chen tedavi sürecini gün gün paylaşıyor: Bol bol su için14.03.2020 23:05
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