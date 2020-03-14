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Koronavirüse yakalanan doktor Chen tedavi sürecini gün gün paylaşıyor: Bol bol su için

Koronavirüse yakalanan doktor Chen tedavi sürecini gün gün paylaşıyor: Bol bol su için

14.03.2020 23:05

İspanya'da hastalarını tedavi ederken koronavirüse yakalanan doktor Chen, karantina altındaki evinden gün gün yaşadıklarını paylaşıyor. Akciğerlerinin ultrasonlarını dahi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran doktor, vatandaşları bol bol su içmeleri konusunda da uyardı.


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