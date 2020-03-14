Koronavirüs testi yapan hastaneleri merak eden vatandaşlar Koronavirüs testi nerede yaptırılır sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs testi ücretsiz mi? Dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan, birçok ülkenin karantina altına girmesine neden olan Koronavirüs testi merak ediliyor. Hastalık belirtisi gösteren birçok kişi Koronavirüs testi nerede yaptırılır sorusunun cevabını araştırıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 140 bini geçerken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı. Çin'deki vaka sayısı, 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 179'a yükseldi.

PCR TESTİ NEDİR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.

CORONA VİRÜSÜ PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.