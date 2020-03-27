EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
9. Sınıf - Coğrafya Dersi - Konu: Nem Ve Yağış (27.03.2020 Cuma)27.03.2020 13:42
- 9. Sınıf - Coğrafya Dersi - Konu: Nem Ve Yağış (27.03.2020 Cuma)
- 10. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Eşeye Bağlı Katılım (26 Mart 2020 Perşembe)
- 9. Sınıf - Fizik Dersi! Konu: Enerji Tasarrufu Ve Verim (26 Mart 2020 Perşembe)
- 9. Sınıf - Biyoloji Dersi! Konu: Hücrede Madde Taşınması (26 Mart 2020 Perşembe)
- 9. Sınıf - Temel Dini Bilgiler Dersi! Konu: Ahlaki Davranışlar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Üçgende Açı Kenar Bağlantıları (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf - Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi! Konu: Epik Tiyatro (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Dinler Tarihi Dersi! Konu: Hint, Çin Ve İran Dinleri (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf - Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Türk Dünyası Edebiyatı (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Türevin Uygulamaları (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 11. Sınıf - Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Türk ve Dünya Edebiyatından Romanlar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Kur'an'ı Anlama Ve Yorumlama (25 Mart 2020 Çarşamba)
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