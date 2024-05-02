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23 yıllık eşiyle Dubai’de! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Karı-koca sosyal medyaya damga vurdu

9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, ailesiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle çocuklarıyla verdiği pozlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, şimdi ise sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile gündeme geldi. Dubai'ye giden ünlü çiftin, burada çekilen görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte İzzet Yıldızhan'ın gözlerden uzak tuttuğu 23 yıllık eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:17 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:33
23 yıllık eşiyle Dubai’de! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Karı-koca sosyal medyaya damga vurdu 1

Üç farklı kadından 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, ailesiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşiyle Dubai'de görüntülendi!

23 yıllık eşiyle Dubai’de! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Karı-koca sosyal medyaya damga vurdu 2

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan, şimdi ise sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile gündeme geldi.

23 yıllık eşiyle Dubai’de! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Karı-koca sosyal medyaya damga vurdu 3

23 yıl önce evlenen karı-koca, birlikte Dubai'ye gitti. Ünlü çiftin buradaki görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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