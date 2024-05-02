Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi! İpek Erdem’i görenler şaşkın! Bir değişti pir değişti! “Barbie tam hayal kırıklığı oldu”

Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi isimleri bir araya getiren Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Erdem'i tanımakta zorlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Barbie tam hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı. İşte İpek Erdem'in inanılmaz değişimi...