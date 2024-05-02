Tok tutan kahvaltılıklar listesi açıklandı! Diyet yapmadan iştaha kilit vuruyor

Peynir: Peynirdeki protein, vitamin ve mineraller, vücudunuzun enerji ihtiyacını karşılamasına yardımcı olurken tok kalmanıza da destek olur. Kahvaltınıza bir dilim peynir eklemek iştahınızı azaltabilir.

Kuru Yemişler: Ceviz, fındık ve badem gibi kuru yemişler, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin oldukları için tokluk hissinin uzun süre devam etmesine yardımcı olur. Ayrıca, atıştırmalık olarak da ideal bir seçenektirler.