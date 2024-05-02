BÜYÜKÇEKMECE'de peşine takıldığı 50 yaşındaki Yıldıray Koç'u girdiği karanlık sokakta komando bıçağıyla öldüren şüpheli Azad Morkoyun yakalandı. Poliste suçunu itiraf eden Azad Morkoyun'un "Yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. 20 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARANLIK SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜ

Büyükçekmece, Ulus Mahallesinde 27 Nisan'da saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Yıldıray Koç, sokakta ağır yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yıldıray Koç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Yıldıray Koç'un kardeşinin polise verdiği ifadede "Yıldıray, beni arayarak çok kötü olduğunu hemen yanına gitmemi istedi. Hemen yanına gittiğimde onu sokakta kanlar içinde bulduk. Hastaneye kaldırdık, ancak kurtulamadı. Eşinden bir süre önce ayrılmıştı. Ara sıra alkol alırdı" dediği öğrenildi.

SON ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Polis olay yerini gören güvenlik kameralarını incelediğinde katilin izini buldu. Güvenlik kamera görüntülerinde yolda sendeleyerek yürüyen Yıldıray Koç'un peşinden şüphelinin karanlık sokağa girdiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Şüphelinin üzerinde beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofman olduğu da fark ediliyor. Polis bu görüntülerin izini sürerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti.

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 1 gün sonra şüpheliyi Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınırken, ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüpheli Azad Morkoyun'un "Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bir süre onu takip ettim. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım. Sonrasında oradan hemen kaçtım. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayda kullanılan komando bıçağı ve şüphelinin olay günü giydiği kıyafetler Azad Morkoyun'un gösterdiği yerde ele geçirildi. Şüpheli Azad Morkoyun işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.