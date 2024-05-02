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61 gol 11 asist! Fenerbahçe transferde Icardi'sini arıyor! 5 milyon euroluk gol makinesi yolda...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Fenerbahçe'nin transfer atağı, kulübün gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefine işaret ediyor. Galatasaray'ın Mauro Icardi'si kadar güçlü bir isim arayışında olan Fenerbahçe adeta gizli bir yeteneğe gözünü dikti. Hem 5 milyon euro olmasıyla hem de gol sayısıyla büyük ilgi çeken bu oyuncu taraftarın da heyecanını arttırdı. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim...

Asena İlay Kılınçarslan Asena İlay Kılınçarslan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 21:06 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 21:06
61 gol 11 asist! Fenerbahçe transferde Icardi’sini arıyor! 5 milyon euroluk gol makinesi yolda...

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Fenerbahçe, transfer sezonuna erken başlayarak güçlü bir kadro oluşturma yolunda adımlarını hızlandırıyor. İzleme komitesinin önerisiyle Sportif Direktör Mario Branco'ya sunulan rapora göre, bu sezon 36 maçta 23 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu gündeme geldi.

36 MAÇTA 23 GOL

Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü önerisi geldi! İzleme komitesi, 25 yaşındaki İspanyol santrafor Rafa Mújica'yı transfer listesine aldı. Mújica, bu sezon Arouca formasıyla 36 maçta 23 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Las Palmas ve Barcelona akademisinde yetişen oyuncu, sonrasında Leeds ve Las Palmas'ta forma giydikten sonra Portekiz ekibi Arouca'ya transfer oldu.

REAL BETIS'IN DE HEDEFİNDE

Yabancı basında yer alan bilgilere göre, yetenekli oyuncu Rafa Mújica ile İspanya'dan Real Betis'in de ilgilendiği belirtiliyor.

Transfer sihirbazı Branco, Mújica'nın durumunu yakından takip ediyor.

Sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen İspanyol golcünün piyasa değeri Transfermarkt'a göre 5 milyon euro olarak belirlendi.

Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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