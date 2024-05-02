61 gol 11 asist! Fenerbahçe transferde Icardi’sini arıyor! 5 milyon euroluk gol makinesi yolda...

REAL BETIS'IN DE HEDEFİNDE Yabancı basında yer alan bilgilere göre, yetenekli oyuncu Rafa Mújica ile İspanya'dan Real Betis'in de ilgilendiği belirtiliyor.

Transfer sihirbazı Branco, Mújica'nın durumunu yakından takip ediyor.

Sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen İspanyol golcünün piyasa değeri Transfermarkt'a göre 5 milyon euro olarak belirlendi.