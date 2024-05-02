61 gol 11 asist! Fenerbahçe transferde Icardi’sini arıyor! 5 milyon euroluk gol makinesi yolda...

Fenerbahçe, transfer sezonuna erken başlayarak güçlü bir kadro oluşturma yolunda adımlarını hızlandırıyor. İzleme komitesinin önerisiyle Sportif Direktör Mario Branco'ya sunulan rapora göre, bu sezon 36 maçta 23 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu gündeme geldi.
36 MAÇTA 23 GOL
Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü önerisi geldi! İzleme komitesi, 25 yaşındaki İspanyol santrafor Rafa Mújica'yı transfer listesine aldı. Mújica, bu sezon Arouca formasıyla 36 maçta 23 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Las Palmas ve Barcelona akademisinde yetişen oyuncu, sonrasında Leeds ve Las Palmas'ta forma giydikten sonra Portekiz ekibi Arouca'ya transfer oldu.