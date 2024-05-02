Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan cephesinde flaş gelişme! 40 yaş küçük sevgilisi "Mehmet Ali'ye sorabilirsiniz" deyip duyurdu

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz aylarda ayılan ancak kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan imam nikahı kıydı. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil, bir süre önce gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki, uzun sürmedi ve ikili geçen aylarda yollarını ayırdı. Ancak ünlü çift ayrılığa ancak 2 ay dayanabildi.
İlişkilerine yeni bir şans daha veren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.