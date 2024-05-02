Benzine zam mı geldi? BRENT petrol fiyatları! 3 Mayıs 2024 İstanbul motorin, benzin, LPG fiyat listesi! Shell, Opet, Petrol Ofisi...

Benzin, motorin ve otogaz gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatları, günlük olarak Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu fiyat dalgalanmaları, araç sahipleri için önemli bir mali faktör olup, günlük yaşamı etkileyebiliyor. İşte 2 Mayıs 2024 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...
FED FAİZ KARARI SONRASI BRENT PETROL
Brent petrol 2 Mayıs 2024 günü kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 85,59 dolar oldu. 3 Mayıs'ta ise brent petrol fiyatı 83,52 dolar.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.
Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.