Benzine zam mı geldi? BRENT petrol fiyatları! 3 Mayıs 2024 İstanbul motorin, benzin, LPG fiyat listesi! Shell, Opet, Petrol Ofisi...

Benzin, motorin ve otogaz gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatları, günlük olarak Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu fiyat dalgalanmaları, araç sahipleri için önemli bir mali faktör olup, günlük yaşamı etkileyebiliyor. İşte 2 Mayıs 2024 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...