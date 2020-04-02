EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
9. Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi - Konu: Olumsuz Tutum Ve Davranışlar - (1 Nisan 2020 Çarşamba)02.04.2020 00:04
- 11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi - Konu: Mantık, Karşılaştırma, Bağlaç Ve Ek Hataları - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 10. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Dörtgende Açı - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi - Konu: Olumsuz Tutum Ve Davranışlar - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi - Konu: Yüklemine Ve Öge Dizilişine Göre Cümleler - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi - Konu: Tiyatro Komedi, Toros Canavarı (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Üçgende Eşlik - 2 (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- LİSE Hayallerimle Randevum Var Motivasyon Zamanı - 31.03.2020 Salı
- 12. Sınıf Kimya Dersi - Konu: İndirgenme - Yükseltgenme - 31.03.2020 Salı
- 11. Sınıf Tarih Dersi - Konu: Demokratikleşme Hareketleri - 31.03.2020 Salı
- 11. Sınıf Kimya Dersi - Konu: Kimyasal Tepkimelerin Hızları - 31.03.2020 Salı
- 12.Sınıf T.C. İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi - Konu: Mustafa Kemalin Hayatı - 31.03.2020 Salı
- 10. Sınıf Tarih Dersi - Konu: Dünya Gücü Osmanlı (1520-1595) - 31.03.2020 Salı
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