Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 158. bölümüyle zirvede: Osman Bey sahte Kadı’nın cezasını kesti!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi dün akşam 158. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı son bölümde; Osman Bey sahte Kadı'nın cezasını kesti! KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyaya damga vuran bölüm, reytinglerde de zirveye yerleşti. Peki Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
'Kuruluş Osman', 158. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,27 reyting, %19,48 izlenme payı AB kategorisinde %4,68 reyting, %14,43 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,40 reyting %16,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 158. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman, henüz yayınlanmadı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde İbrahim Bey ve Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktı. İbrahim Bey, Alaeddin Bey'i bulup hesap sormak için çadırına gittiğinde Osman Bey'le karşılaştı. "Evladımdan sonra şimdi sıra benim canımda mı?" diyerek tepki gösteren İbrahim Bey'e karşılık Osman Bey ise canını almak isteseydi çoktan alacağını, mahkemeye kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Evladının acısının arkasına sığınmaması gerektiğini dile getiren Osman Bey, ne İbrahim Bey'e ne de Olcaytu'ya boyun eğeceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Bey ise Osman Bey'e ve obasına bela olacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada gerilim yükselirken, Osman Bey, "Topraklarımı karıştırmak için geldiniz. O toyu da şer ittifakınız için tertip ettiniz!" dedi.