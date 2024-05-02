Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 158. bölümüyle zirvede: Osman Bey sahte Kadı’nın cezasını kesti!

' Kuruluş Osman ', 158. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,27 reyting, %19,48 izlenme payı AB kategorisinde %4,68 reyting, %14,43 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,40 reyting %16,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde İbrahim Bey ve Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktı. İbrahim Bey, Alaeddin Bey'i bulup hesap sormak için çadırına gittiğinde Osman Bey'le karşılaştı. "Evladımdan sonra şimdi sıra benim canımda mı?" diyerek tepki gösteren İbrahim Bey'e karşılık Osman Bey ise canını almak isteseydi çoktan alacağını, mahkemeye kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Evladının acısının arkasına sığınmaması gerektiğini dile getiren Osman Bey, ne İbrahim Bey'e ne de Olcaytu'ya boyun eğeceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Bey ise Osman Bey'e ve obasına bela olacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada gerilim yükselirken, Osman Bey, "Topraklarımı karıştırmak için geldiniz. O toyu da şer ittifakınız için tertip ettiniz!" dedi.