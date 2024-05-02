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25 yılık ev hanımları bile bilmiyor! Kir ve yağ kaplı fırını kirlerini foşur foşur temizleyen formül

Fırın, mutfakta sıkça kullanılan bir eşya olmasına rağmen, zamanla yağ ve kiri yüzeyinde biriktirebilir. Ancak, bu 2 güçlü doğal malzeme ile fırınınızı temizleyerek camını ışıl ışıl yapabilirsiniz. Evde bulunan bu malzemelerle yapılan temizlik yöntemi oldukça etkili ve pratik. İşte fırınınızı ışıl ışıl yapacak o formül...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 23:43 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 23:43
25 yılık ev hanımları bile bilmiyor! Kir ve yağ kaplı fırını kirlerini foşur foşur temizleyen formül

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Evlerde sıkça kullanılan fırınlar, lezzetli yemekler pişirmenin yanı sıra zamanla yağ ve kir biriktirerek temizlik gerektirebilir. Ancak, her evde bulunan doğal malzemelerle fırın temizliği oldukça kolay hale gelebilir.

İŞTE ADIM ADIM DOĞAL FIRIN TEMİZLİĞİ

🔴 Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin.

🔴 Bu karışımı fırın camına ve iç yüzeyine yayın ve yaklaşık yarım saat bekletin. Karbonatın yağları çözme ve temizleme etkisi için beklemek önemlidir.

🔴 Ardından, bir sünger veya bez yardımıyla fırın yüzeyini ovarak temizleyin.

🔴 Temizledikten sonra bir miktar sirke dökün ve tekrar süngerle ya da bezle fırını silin. Sirkenin asidik özellikleri, kalan yağ ve kirleri çözerek temizliği tamamlar.

🔴 Son olarak, temiz suyla bir kez daha durulayın ve kurumaya bırakın.

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