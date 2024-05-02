25 yılık ev hanımları bile bilmiyor! Kir ve yağ kaplı fırını kirlerini foşur foşur temizleyen formül

🔴 Temizledikten sonra bir miktar sirke dökün ve tekrar süngerle ya da bezle fırını silin. Sirkenin asidik özellikleri, kalan yağ ve kirleri çözerek temizliği tamamlar.

🔴 Son olarak, temiz suyla bir kez daha durulayın ve kurumaya bırakın.