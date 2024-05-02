Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever’den Afra Saraçoğlu isyanı! Mert Ramazan Demir detayı dikkat çekti! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alisa Sezen Sever'in Afra Saraçoğlu isyanı kısa sürede gündem olurken Mert Ramazan Demir detayı dikkat çekti. Paylaşımın ardından gözler Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na çevrildi. İşte detaylar...
Genç oyuncu Alisa Sezen Sever, kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Performansıyla dikkat çeken Sever, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Alisa Sezen Sever sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sever, kendisini Afra Saraçoğlu'na benzetenlere tepki gösterdi.