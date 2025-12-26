Trabzonspor'a Süper Lig'den golcü!
Trabzonspor, Konyaspor forması giyen 32 yaşındaki santrfor Umut Nayir'i gündemine aldı.
Giriş Tarihi:
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir'i gündemine aldı.
Bordo mavililer, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmak isterken, yeşil-beyazlı ekip de bordo-mavililerden Arif Boşluk için talepte bulundu.
İki kulüp arasında temasların sürdüğü, görüşmelerde farklı transfer formüllerinin masaya yatırıldığı belirtildi.
Bordo mavililer, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmak isterken, yeşil-beyazlı ekip de bordo-mavililerden Arif Boşluk için talepte bulundu.
İki kulüp arasında temasların sürdüğü, görüşmelerde farklı transfer formüllerinin masaya yatırıldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.