Yeni Malatyaspor küme düşürüldü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Giriş Tarihi :19 Aralık 2025 , 00:22
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Yeni Malatyaspor, bu süreçte kadro kurmakta zorlandı. Sarı-siyahlı ekip, yaşanan sorunlar nedeniyle lig maçlarına çıkamaz hale geldi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI BELİRLEDİ

Yeni Malatyaspor, ligde üst üste karşılaşmalara çıkmadı. Malatya temsilcisi; 29 Kasım'da Adanaspor, 6 Aralık'ta Isparta 32 SK, 13 Aralık'ta Kırklarelispor maçlarında sahaya çıkmadı.

17 Aralık'ta oynanması gereken Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

RAKİPLER HÜKMEN GALİP SAYILACAK

TFF, Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesiyle birlikte önemli bir karar daha aldı. Buna göre, bundan sonraki süreçte Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan takımlar, maç oynanmaksızın hükmen galip sayılacak.

YENİ MALATYASPOR 3. LİG'E DÜŞÜRÜLDÜ

Alınan karar doğrultusunda Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'tan 3. Lig'e düşürüldü. Kulübün ligdeki durumu bu kararla resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada; YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA karar verilmiştir" denildi.

