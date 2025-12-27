Cinayet Süsü bu akşam ATV’de

Yayınladığı dizilerin yanı sıra filmlerle de dikkat çeken atv, bu hafta sonu herkesi ekrana davet ediyor. Bu akşam saat 21.45 yayınlanacak olan "Cinayet Süsü", kahkahaya boğmaya geliyor. Film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.

"Cinayet Süsü"nün kadrosunda; Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt gibi usta isimler alıyor.

'Cinayet Süsü' 21.45'te atv'de