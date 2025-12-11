Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
ATV ekranlarının pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran, Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
A- ŞANLIURFA LAHMACUNU
B- GAZİANTEP LAHMACUNU
C- ADANA LAHMACUNU
D- MERSİN LAHMACUNU
CEVAP: B