Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

A- ŞANLIURFA LAHMACUNU

B- GAZİANTEP LAHMACUNU

C- ADANA LAHMACUNU

D- MERSİN LAHMACUNU

CEVAP: B