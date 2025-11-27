atv'nin Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bölümünde şunlar yaşandı; Azil, öğrendiği gerçekle Güneş'i gelinlikle deniz kıyısında bıraktı. Ne kadar severse sevsin kendi nikahına gitmedi. Güneş'in bu gerçeği ondan saklamasını kabullenemedi. Azil'in annesinin intiharına dair iki gün önce öğrendiği bu bilginin faturasının kendisine kesilmesine çok üzülen Güneş ise İstanbul'a gitme kararı aldı. Dursun ve Fatoş ikili bir araya getirmeye çalışarak Güneş ve Azil'i yemekte bir araya getirirdiler ancak bu buluşmadan da sonuç çıkmadı Azil geri adım atmadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ninesine, Babasına ve Güneş'e çok kırgın olan ve onları hayatından çıkartan Azil, emniyetten kendisine teklif edilen özel görevi kabul ederek İgor'un peşine düştü. Mehmet ise bu gelişme karşısında çok sevindi ve Güneş'e yakınlık gösterdi. Ali Kemal'in planlarını Osman Maçari'ye anlatan Fetiye abisi tarafından dışlandı. Fetiye bir süre Maçari konağında kalmaya karar verdi. Olanlara dayanamayan Nene ise kalp krizi geçirdi. Olanları öğrenen Güneş de hastaneye desteğe geldi. Havva ise Sado'ya tepkisini sürdürür. Nermin'den intikam almaya kararlı olan Havva gerçekleri söylemek üzere Maçarilerin kapısına geldi. Ama o sırada Peri'nin karnındaki bebeğin Mehmet'in çocuğu olduğu ortaya çıktı.