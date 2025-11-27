Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?

A- 6

B- 7

C- 8

D- 9

CEVAP: C