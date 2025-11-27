PODCAST CANLI YAYIN

"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendine has sunumuyla bambaşka bir atmosfer kazanan bilgi yarışması, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

A- 6

B- 7

C- 8

D- 9

CEVAP: C

