Ekonominin nabzı A Para’da tutuluyor
Ekonominin nabzı A Para’da tutuluyor. Gözde Kılıç’ın sunduğu Paranın Rotası; piyasa analizlerini grafiklerle anlatıyor, araştırma notlarını ekrana taşıyor ve muhabir bağlantılarıyla gün boyu sermayenin izleyeceği yolu netleştiriyor. Türkiye ve dünyadan gelen verilerle ekonominin yönü her sabah 09.00’da belirleniyor.
