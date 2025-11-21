Aksiyona doyacaksınız: 'Suikast Treni' saat 21.45'de ATV'de

Evde sinema seyretmenin tadı atv'de yaşanıyor. Aksiyon ve komedinin bir arada olduğu Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.

Uğur Böceği (Brad Pitt), bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Fakat kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayan bu trenden inmek o kadar da kolay olmayacaktır.