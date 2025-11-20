Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir sorusu için araştırmalar hızlandı. Büyük ödül yolunda emin adımlarla ilerleyen yarışmacı, karşılaştığı zorlu soruyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri terletti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. ATV ekranlarının sevilen yarışmasında dün gece heyecan fırtınası esti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen son bölümde, başarılı bir yarışmacı büyük ödüle giden yolda en kritik viraja girdi.
Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
A- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
B- II. ABDÜLHAMİD
C- FATİH SULTAN MEHMED
D- ABDÜLMECİD
CEVAP: II. Abdülhamid