Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. ATV ekranlarının sevilen yarışmasında dün gece heyecan fırtınası esti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen son bölümde, başarılı bir yarışmacı büyük ödüle giden yolda en kritik viraja girdi.

Kanun-i Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

A- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

B- II. ABDÜLHAMİD

C- FATİH SULTAN MEHMED

D- ABDÜLMECİD

CEVAP: II. Abdülhamid