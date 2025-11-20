PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 20 KASIM 2025 ATV

Komşuların şiddet iddiası doğru mu? Türkan, Batuhan’ı döverek mi hastanelik etti? Çocuğunun arkadaşı ile ilişkisi olmasına rağmen yalvardı! Nimet’in kararı ne olacak? Evli ve bir çocuklu Güllü neden Manisa’ya Şemsettin’in yanına gitti? Yelda annesini dinleyecek mi? Yoksa Kadir ile kalmaya devam mı edecek? Karısı nimet çocuklarını aldı 11 Ekim’de sırra kadem bastı! Annem babamdan boşandıktan sonra ortadan kayboldu! Annesi Serpil nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 20 KASIM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Komşuların şiddet iddiası doğru mu? Türkan, Batuhan'ı döverek mi hastanelik etti?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Çocuğunun arkadaşı ile ilişkisi olmasına rağmen yalvardı! Nimet'in kararı ne olacak?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Evli ve bir çocuklu Güllü neden Manisa'ya Şemsettin'in yanına gitti?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Yelda annesini dinleyecek mi? Yoksa Kadir ile kalmaya devam mı edecek?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Karısı Nimet çocuklarını aldı 11 Ekim'de sırra kadem bastı!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Annem babamdan boşandıktan sonra ortadan kayboldu! Annesi Serpil nerede?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
İDEFİX
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
Türk Telekom
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde