Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Obada yumruklar konuşacak

‘Kuruluş Orhan’ın yeni bölüm, hem duygusal çatışmaları hem de savaş sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitleyecek. Orhan Bey, kardeşi Alaeddin ile karşı karşı gelecek

"Kuruluş Orhan", dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir. Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?

YUMRUKLAR KONUŞACAK!
Orhan Bey savaşı durdurmak için tüm gücüyle kardeşi Alaeddin'i ikna etmeye çalışsa da, Alaeddin Bey Orhan Bey'e Karacahisar'a gitmesini emreder. Orhan Bey'in bu emri kabul etmemesiyle ipler tamamen kopar ve iki kardeş obanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girer. Bu olayın ardından Alaeddin Bey, Orhan Bey'i sürgün etme kararı alır. Orhan Bey'i ve Kayı'yı bu kırılma anından sonra neler bekliyor?


OBADA DENGELER DEĞİŞİYOR


Her hafta yeni bölümü merakla beklenen "Kuruluş Orhan"da bugün yer yerinden oynayacak

