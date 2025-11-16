Mutfak Bahane’de gelinin tüyo skandalı final gününü karıştırdı!

NURSEL ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Mutfak Bahane'de final günü, gelinlerin şıklık yarışı ile başladı. Birbirinden güzel kıyafetler ile boy gösteren gelinler kayınvalidelerine adeta nispet yaptı. Final gününe herkesi şok eden tüyo olayı damga vurdu. Kayınvalidesine tüyo vermeye çalışırken yakalanan gelinin planları suya düştü.

PLANLAR SUYA DÜŞTÜ!

Haftanın ilk gününden sorunların odağı haline gelen Kübra gelinin final günü yaptıkları pes dedirtti. Kayınvalidesinin sosyal medya videosu çektiğini fark etmeyen gelin tüyo vermeye çalışınca ortalık karıştı. Kayınvalidesi Gülhan Hanım'ın tüyoyu fark etmeden videoyu sosyal medya hesabına yüklemesi Kübra gelinin planlarını suya düşürdü. Geldiği ilk haftadan hata üzerine hata yaparak iki kez diskalifiye edilen Kübra gelin Nursel Ergin'i kızdırdı.