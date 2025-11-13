Bak Postacı Geliyor’un afişi yayınlandı! Ozan Akbaba ve Deniz Barut başrolde!

Yönetmen Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği, yapımcılığını Polat Yağcı'nın yaptığı 'Bak Postacı Geliyor'un ana afişi yayınlandı. Filmde başrolde yer alan Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yanı sıra, Fırat Çelik, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Yasin Çam, Begüm Taşkın, Mekin Sezer, Fikret Kuşkan ve Ahmet Mekin afişte yer aldı.

