Aynadaki Yabancı’da sular durulmuyor! Emirhan gerçekleri öğrendi

Atv'nin sevilen dizisi "Aynadaki Yabancı" yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Emirhan Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir. Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir? Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar.

Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir? Melda ve Serhan için evden kovulmalarıyla yeni bir hayat başlar. Serhan artık ipleri eline almak zorundadır. Emirhan'ın karşısına çıkabilecek midir? Davut'un ölümünün ardından Mihri şüpheleri bambaşka bir noktada toplanacaktır. Davut'u öldüren kişi acaba çok mu yakınındadır? Nehir, Barış'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır.