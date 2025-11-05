PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 5 KASIM 2025 ATV

İskender stüdyoda olacak! Derya ile ilgili tüm gerçekleri anlatacak! 26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Biyolojik annesi Hatice stüdyoya gelecek mi? 4 çocuğuyla beraber yanına kaçtığı İsmail’i savundu! Eski patronu canlı yayında olacak! Karısı Neslihan zorla mı kaçırıldı? Neslihan ve yanına kaçtığı Mehmet stüdyoda! "Evden kaçmasının sebebi kayınvalidem!" dedi! Karısı Yağmur stüdyoda! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

İskender stüdyoda olacak! Derya ile ilgili tüm gerçekleri anlatacak!

26 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu! Biyolojik annesi Hatice stüdyoya gelecek mi?

4 çocuğuyla beraber yanına kaçtığı İsmail'i savundu! Eski patronu canlı yayında olacak!

Karısı Neslihan zorla mı kaçırıldı? Neslihan ve yanına kaçtığı Mehmet stüdyoda!

"Evden kaçmasının sebebi kayınvalidem!" dedi! Karısı Yağmur stüdyoda!

